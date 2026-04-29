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DEMOGRAPHIE

29 avril 2026

Comment les politiques publiques contribuent au déclin démographique

Le monde a trop bien réussi à limiter les naissances… et maintenant, il ne sait plus comment les faire renaître : après l’explosion démographique, c’est le grand vide qui s’installe.

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MOTS-CLES

démographie , déclin , natalité , politiques publiques

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.