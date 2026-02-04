©
Les atteintes à la liberté d'expression suivent généralement deux voies : l'une où le gouvernement impose directement des interdictions de discours, l'autre où il invente une nouvelle catégorie de victimes.
4 février 2026
Comment les lois contre les discours d’incitation à la haine mènent l'Occident à sa perte
La liberté d'expression est menacée dans le monde entier. Si cela ne cesse pas, les ombres d'un passé sombre obscurciront bientôt le phare de la liberté.
Sven R Larson, docteur en économie, est rédacteur économique pour le European Conservative, où il publie régulièrement des analyses des économies européenne et américaine. Il a travaillé comme économiste pour des groupes de réflexion et comme conseiller pour des campagnes politiques. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages universitaires. Ses écrits se concentrent sur l'État-providence, sur la manière dont il provoque la stagnation économique et sur les réformes nécessaires pour réduire l'impact négatif d'un gouvernement pléthorique. Sur Twitter, il est @S_R_Larson.
