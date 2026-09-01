PRISE DE CONTROLE
1 septembre 2026
Comment les fidèles de Trump prennent le contrôle des médias américains
Les alliés de Trump rachètent les géants des médias américains alors que des poursuites judiciaires affaiblissent l'ancienne garde, remodelant ainsi le paysage de l'information du pays ; toutefois, cette prise de contrôle semble davantage motivée par le pouvoir et l'argent que par une vision conservatrice cohérente.
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THEMATIQUESInternational
Markus Johansson-Martis est un juriste et chroniqueur politique suédois pour Riks.se. Ancien président de l'Union des étudiants conservateurs de Suède, il rejoindra le Danube Institute en tant que chercheur invité en septembre.
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Markus Johansson-Martis est un juriste et chroniqueur politique suédois pour Riks.se. Ancien président de l'Union des étudiants conservateurs de Suède, il rejoindra le Danube Institute en tant que chercheur invité en septembre.