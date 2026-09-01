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Le président américain Donald Trump s'exprime lors d'une allocution télévisée sur le conflit au Moyen-Orient depuis le Cross Hall de la Maison Blanche à Washington, le 1er avril 2026. (Image d'illustration)
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PRISE DE CONTROLE

1 septembre 2026

Comment les fidèles de Trump prennent le contrôle des médias américains

Les alliés de Trump rachètent les géants des médias américains alors que des poursuites judiciaires affaiblissent l'ancienne garde, remodelant ainsi le paysage de l'information du pays ; toutefois, cette prise de contrôle semble davantage motivée par le pouvoir et l'argent que par une vision conservatrice cohérente.

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MOTS-CLES

Donald Trump , Etats-Unis , médias américains , maga , rachats

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Markus Johansson-Martis

Markus Johansson-Martis est un juriste et chroniqueur politique suédois pour Riks.se. Ancien président de l'Union des étudiants conservateurs de Suède, il rejoindra le Danube Institute en tant que chercheur invité en septembre.

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