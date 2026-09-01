PRISE DE CONTROLE

Comment les fidèles de Trump prennent le contrôle des médias américains

Les alliés de Trump rachètent les géants des médias américains alors que des poursuites judiciaires affaiblissent l'ancienne garde, remodelant ainsi le paysage de l'information du pays ; toutefois, cette prise de contrôle semble davantage motivée par le pouvoir et l'argent que par une vision conservatrice cohérente.