Blurred backgroundCette image de la NASA, obtenue le 24 juillet 2015, montre l'exoplanète Kepler-452b. (Image d'illustration)

©

Cette image de la NASA, obtenue le 24 juillet 2015, montre l'exoplanète Kepler-452b. (Image d'illustration)

PROGRES EN VUE

12 janvier 2026

Comment les astronomes prévoient de détecter les signatures de la vie extraterrestre dans l'atmosphère de planètes lointaines

Nous vivons une époque passionnante : les réponses à certaines des plus anciennes questions que l’humanité se pose sont à notre portée. L’une d’elles est de savoir si la Terre est le seul endroit au monde à abriter la vie.

Carole Haswell

MOTS-CLES

vie extraterrestre , astronomie , système solaire , NASA , exoplanètes , esa , James Webb Space Telescope

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Carole Haswell image
Carole Haswell

Carole Haswell est professeure d'astrophysique et directrice adjointe de l'École des sciences physiques au sein de la faculté STEM de l'Open University. Elle a été boursière du programme de leadership en matière d'engagement public du Conseil de recherche STFC, et son travail de sensibilisation se concentre sur les publics à faible capital social de Teesside.

