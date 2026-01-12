©
Cette image de la NASA, obtenue le 24 juillet 2015, montre l'exoplanète Kepler-452b. (Image d'illustration)
PROGRES EN VUE
12 janvier 2026
Comment les astronomes prévoient de détecter les signatures de la vie extraterrestre dans l'atmosphère de planètes lointaines
Nous vivons une époque passionnante : les réponses à certaines des plus anciennes questions que l’humanité se pose sont à notre portée. L’une d’elles est de savoir si la Terre est le seul endroit au monde à abriter la vie.
4 min de lecture
MOTS-CLESvie extraterrestre , astronomie , système solaire , NASA , exoplanètes , esa , James Webb Space Telescope
THEMATIQUESScience
Carole Haswell est professeure d'astrophysique et directrice adjointe de l'École des sciences physiques au sein de la faculté STEM de l'Open University. Elle a été boursière du programme de leadership en matière d'engagement public du Conseil de recherche STFC, et son travail de sensibilisation se concentre sur les publics à faible capital social de Teesside.
