Une vue de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture du débat et de l'examen du budget de l'État 2026, le 24 octobre 2025. (Image d'illustration)
DEMOCRATIE EN DECLIN

6 mars 2026

Comment l’électoralisme condamne le gouvernement à l’inaction

Le XXeme siècle a été dominé par l’affrontement entre les démocraties libérales et les totalitarismes qu’ils soient fascistes, nazis ou communistes. Cette opposition n’est plus à l’ordre du jour. On découvre aujourd’hui que, sur le plan international, les Etats-Unis et la Russie ont davantage d’intérêts communs que chacun d’eux n’en a avec ses partenaires d’hier. Sur le plan intérieur, la même concordance s’observe entre les extrêmes qu’ils se réclament de la droite ou de la gauche. En revanche, le camp des démocrates réformateurs se réduit aux Etats-Unis comme en Europe. La nouvelle idéologie est un étrange mélange de thèmes anachroniques que l’on pensait disparus depuis longtemps comme la royauté ou le nazisme et du fantasme de la dissolution d’une politique jugée décadente au profit d’une élite technocratique. Après la phase de libération de l’individu héritée des Lumières, on assisterait ainsi à un retour en force d’un absolu qui ne serait plus religieux ou idéologique, mais technologique. Faut-il craindre que la démocratie libérale ne soit plus qu’un lointain souvenir d’ici quelques années ?

André Grjebine Go to André Grjebine page

MOTS-CLES

démocratie , électoralisme , illibéralisme , fake news , Russie , extrêmes

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
André Grjebine image
André Grjebine

André Grjebine est économiste et essayiste, ancien directeur de recherche à SciencesPo Paris.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages économiques et philosophiques. Il collabore à plusieurs journaux français, dont Le Monde. Ses travaux actuels portent sur les facteurs de vulnérabilité des démocraties libérales, en France et dans les pays scandinaves.

