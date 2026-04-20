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Cette photographie prise le 4 février 2026 montre une vue du Kremlin, au centre de Moscou. (Image d'illustration)
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ANALYSE

20 avril 2026

Comment le parti de Poutine, Russie unie, se prépare aux prochaines élections à la Douma d'État

Dans notre mini-série sur la façon dont les principaux partis russes se préparent aux élections à la Douma d'État de 2026, nous avons déjà couvert la situation actuelle au sein du Parti communiste de la Fédération de Russie (PCFR). C'est maintenant au tour de Russie Unie.

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MOTS-CLES

Russie Unie , Vladimir Poutine , parti , guerre en ukraine , purges , succès électoraux , Campagne

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Ksenia Smolyakova
Politologue

Politologue, experte au sein du projet « Atlas électoral »

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