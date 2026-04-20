ANALYSE
20 avril 2026
Comment le parti de Poutine, Russie unie, se prépare aux prochaines élections à la Douma d'État
Dans notre mini-série sur la façon dont les principaux partis russes se préparent aux élections à la Douma d'État de 2026, nous avons déjà couvert la situation actuelle au sein du Parti communiste de la Fédération de Russie (PCFR). C'est maintenant au tour de Russie Unie.
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MOTS-CLESRussie Unie , Vladimir Poutine , parti , guerre en ukraine , purges , succès électoraux , Campagne
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Politologue, experte au sein du projet « Atlas électoral »
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Politologue, experte au sein du projet « Atlas électoral »