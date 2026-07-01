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MALEFIQUE

1 juillet 2026

Comment le cancer apprend à survivre sans oxygène

Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que nos cellules ont besoin d'oxygène pour produire l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. En l'absence d'oxygène, les cellules meurent et les tissus subissent des dommages. Il semble donc que la vie ne puisse exister sans oxygène.

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MOTS-CLES

cancer , Cellule , oxygène , recherche , science

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Tania Payo Serafín image
Tania Payo Serafín
Chercheuse

Chercheuse prédoctoral en biomédecine et sciences de la santé, Université de León

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Carolina Méndez Blanco
Professeur de physiologie

Professeur de physiologie (sciences biomédicales), Université de León

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Jennifer Martínez Geijo
Doctorant

Doctorant du programme de biomédecine et sciences de la santé, Université de León

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