MALEFIQUE
1 juillet 2026
Comment le cancer apprend à survivre sans oxygène
Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que nos cellules ont besoin d'oxygène pour produire l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. En l'absence d'oxygène, les cellules meurent et les tissus subissent des dommages. Il semble donc que la vie ne puisse exister sans oxygène.
4 min de lecture
Chercheuse prédoctoral en biomédecine et sciences de la santé, Université de León
Professeur de physiologie (sciences biomédicales), Université de León
Doctorant du programme de biomédecine et sciences de la santé, Université de León
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