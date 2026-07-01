MALEFIQUE

Comment le cancer apprend à survivre sans oxygène

Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que nos cellules ont besoin d'oxygène pour produire l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. En l'absence d'oxygène, les cellules meurent et les tissus subissent des dommages. Il semble donc que la vie ne puisse exister sans oxygène.