Comment l'essor de l'IA a été rendu possible par une révolution économique des années 1970

Marisa Ponti est chercheuse et experte thématique de haut niveau, spécialisée dans les interactions entre science, technologie et société. Forte de plusieurs années d'expérience en recherche et en élaboration de politiques publiques, elle vise à développer des analyses factuelles et des récits stratégiques sur la manière dont les technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle et les mondes virtuels, ainsi que la science participative et la gouvernance des données, façonneront notre avenir.