EXPLICATIONS
26 février 2026
Comment l'essor de l'IA a été rendu possible par une révolution économique des années 1970
L'intelligence artificielle accélère une révolution économique mondiale amorcée dans les années 1970. L'étude des impacts de l'IA sur différents secteurs de la société met en lumière un parallèle historique important : la création de l'« économie des services » aux États-Unis.
Michael Strange est maître de conférences en relations internationales au sein du département d'études politiques mondiales. Il a auparavant enseigné aux universités de Roskilde et d'Essex. Il a étudié au département de science politique de l'université d'Essex, où il a obtenu une maîtrise avec mention en relations internationales et un doctorat en idéologie et analyse du discours (sous la direction d'Aletta Norval).
Marisa Ponti est chercheuse et experte thématique de haut niveau, spécialisée dans les interactions entre science, technologie et société. Forte de plusieurs années d'expérience en recherche et en élaboration de politiques publiques, elle vise à développer des analyses factuelles et des récits stratégiques sur la manière dont les technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle et les mondes virtuels, ainsi que la science participative et la gouvernance des données, façonneront notre avenir.
