POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Intelligence Artificielle, ici ChatGPT. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

EXPLICATIONS

26 février 2026

Comment l'essor de l'IA a été rendu possible par une révolution économique des années 1970

L'intelligence artificielle accélère une révolution économique mondiale amorcée dans les années 1970. L'étude des impacts de l'IA sur différents secteurs de la société met en lumière un parallèle historique important : la création de l'« économie des services » aux États-Unis.

Photo of Michael Strange
Photo of Marisa Ponti
Michael Strange Go to Michael Strange page et Marisa Ponti Go to Marisa Ponti page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , IA , services , entreprises

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Michael Strange image
Michael Strange

Michael Strange est maître de conférences en relations internationales au sein du département d'études politiques mondiales. Il a auparavant enseigné aux universités de Roskilde et d'Essex. Il a étudié au département de science politique de l'université d'Essex, où il a obtenu une maîtrise avec mention en relations internationales et un doctorat en idéologie et analyse du discours (sous la direction d'Aletta Norval).

Marisa Ponti image
Marisa Ponti

Marisa Ponti est chercheuse et experte thématique de haut niveau, spécialisée dans les interactions entre science, technologie et société. Forte de plusieurs années d'expérience en recherche et en élaboration de politiques publiques, elle vise à développer des analyses factuelles et des récits stratégiques sur la manière dont les technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle et les mondes virtuels, ainsi que la science participative et la gouvernance des données, façonneront notre avenir.

Populaires

1« Allez, Lyon Antifa ! Butez-le ! Tuez-le ! » : la Jeune garde passe aux aveux sur la mort de Quentin
2Budget 2026 : ce que ne dit pas la Cour des comptes sur les conséquences de nos dépenses sociales (toujours) en hausse
3Affaire “Pablo” : mais comment expliquer que victimes ou policiers soient parfois plus lourdement condamnés que des criminels ou des agresseurs ?
4Lettre ouverte de Sarah Knafo à Monsieur le Premier ministre sur la présidente-directrice du Louvre
5Fascisme/anti-fascisme : ces universitaires qui falsifient ou manipulent l’histoire
6Nombre de morts à Gaza : le Hamas fait voler en éclat le narratif du génocide à travers ses PROPRES chiffres
75 chiffres pour comprendre pourquoi la PPE 3 sera une triple catastrophe énergétique, économique et politique