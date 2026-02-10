ESPACE

10 février 2026

Comment d'énormes amas rocheux ont influencé le champ magnétique terrestre pendant des millions d'années, selon de nouvelles recherches

De gigantesques amas de roche situés au fond du manteau terrestre, surnommés « Blobs », pourraient jouer un rôle clé dans la stabilité du champ magnétique de la Terre depuis des centaines de millions d’années. En isolant partiellement le noyau liquide et en influençant le flux de chaleur, ces structures profondes auraient façonné la géodynamo de notre planète, protégeant ainsi la vie des radiations cosmiques.