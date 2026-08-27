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Le Country Music Hall of Fame rend hommage à Dolly Parton au Country Music Hall of Fame and Museum, le 26 août 2026, à Nashville (Tennessee).
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HOMMAGE

27 août 2026

Comment Dolly Parton a transformé l'art en talent artistique

En parcourant ce matin les hommages rendus à Dolly Parton – qu'ils viennent du Grand Ole Opry, du maire de New York Zohran Mamdani, d'influenceurs queer ou d'autres encore – je me suis dit : c'est son vrai nom ?

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MOTS-CLES

Dolly Parton , disparition , hommage , musique , country , décès

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Rosemary Overell

Rosemary Overell travaille à l'Université d'Otago. Ses travaux les plus récents examinent la manière dont les subjectivités genrées sont co-constituées par et à travers la médiation. Elle s'appuie notamment sur la psychanalyse lacanienne pour explorer divers espaces médiatiques. Elle s'intéresse en particulier aux intersections entre l'affect et la signification, ainsi qu'à la façon dont celles-ci produisent le genre. Rosemary a étudié des médias aussi variés que les animes, le metal extrême et la téléréalité.