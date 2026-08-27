HOMMAGE
27 août 2026
Comment Dolly Parton a transformé l'art en talent artistique
En parcourant ce matin les hommages rendus à Dolly Parton – qu'ils viennent du Grand Ole Opry, du maire de New York Zohran Mamdani, d'influenceurs queer ou d'autres encore – je me suis dit : c'est son vrai nom ?
4 min de lecture
THEMATIQUESCulture
Rosemary Overell travaille à l'Université d'Otago. Ses travaux les plus récents examinent la manière dont les subjectivités genrées sont co-constituées par et à travers la médiation. Elle s'appuie notamment sur la psychanalyse lacanienne pour explorer divers espaces médiatiques. Elle s'intéresse en particulier aux intersections entre l'affect et la signification, ainsi qu'à la façon dont celles-ci produisent le genre. Rosemary a étudié des médias aussi variés que les animes, le metal extrême et la téléréalité.
Populaires
Rosemary Overell travaille à l'Université d'Otago. Ses travaux les plus récents examinent la manière dont les subjectivités genrées sont co-constituées par et à travers la médiation. Elle s'appuie notamment sur la psychanalyse lacanienne pour explorer divers espaces médiatiques. Elle s'intéresse en particulier aux intersections entre l'affect et la signification, ainsi qu'à la façon dont celles-ci produisent le genre. Rosemary a étudié des médias aussi variés que les animes, le metal extrême et la téléréalité.