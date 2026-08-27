Rosemary Overell travaille à l'Université d'Otago. Ses travaux les plus récents examinent la manière dont les subjectivités genrées sont co-constituées par et à travers la médiation. Elle s'appuie notamment sur la psychanalyse lacanienne pour explorer divers espaces médiatiques. Elle s'intéresse en particulier aux intersections entre l'affect et la signification, ainsi qu'à la façon dont celles-ci produisent le genre. Rosemary a étudié des médias aussi variés que les animes, le metal extrême et la téléréalité.