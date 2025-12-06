POLITIQUE
Gaza. (Image d'illustration)

Gaza. (Image d'illustration)

© Reuters

INFILTRATIONS

6 décembre 2025

Comment Bruxelles finance le Hamas à l’insu de son plein gré

De nouveaux documents internes révèlent que Hamas a infiltré des ONG financées par l’Union européenne à Gaza, plaçant des sympathisants à des postes clés et exploitant des projets humanitaires à des fins militaires, malgré les dénégations officielles.

Lauren Smith

Lauren Smith

Lauren Smith est chroniqueuse à Londres pour europeanconservative.com

