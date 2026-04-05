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5 avril 2026

Comment le big data transforme notre compréhension de l'univers

À l’ère du big data, l’astronomie entre dans une nouvelle révolution silencieuse : celle où les découvertes ne naissent plus seulement de l’observation, mais du traitement massif de données. Avec des projets comme l’observatoire Vera C. Rubin, capables de produire des volumes inédits d’informations, scientifiques, algorithmes et citoyens redéfinissent ensemble notre manière d’explorer le cosmos et posent une question essentielle : qui contrôle désormais la connaissance de l’univers ?