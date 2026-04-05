NOUVELLES TECHNOLOGIES
5 avril 2026
Comment le big data transforme notre compréhension de l'univers
À l’ère du big data, l’astronomie entre dans une nouvelle révolution silencieuse : celle où les découvertes ne naissent plus seulement de l’observation, mais du traitement massif de données. Avec des projets comme l’observatoire Vera C. Rubin, capables de produire des volumes inédits d’informations, scientifiques, algorithmes et citoyens redéfinissent ensemble notre manière d’explorer le cosmos et posent une question essentielle : qui contrôle désormais la connaissance de l’univers ?
4 min de lecture
Les recherches de Muiris MacCarthaigh s'inscrivent dans divers débats au sein et à l'intersection des sciences politiques, de la gouvernance du secteur public et des politiques publiques. Il s'intéresse particulièrement au rôle des systèmes administratifs (et des organisations qui les composent) dans la traduction des préférences politiques en politiques publiques concrètes.
Doctorant, École de mathématiques et de physique, Université Queen's de Belfast
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Les recherches de Muiris MacCarthaigh s'inscrivent dans divers débats au sein et à l'intersection des sciences politiques, de la gouvernance du secteur public et des politiques publiques. Il s'intéresse particulièrement au rôle des systèmes administratifs (et des organisations qui les composent) dans la traduction des préférences politiques en politiques publiques concrètes.
Doctorant, École de mathématiques et de physique, Université Queen's de Belfast