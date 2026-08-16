MALAISE DES JEUNES

Comment assurer la sécurité de nos ados quand ils se tournent vers les chatbots d'IA pour y chercher un soutien émotionnel

De plus en plus d’adolescents se tournent vers les chatbots d’IA pour trouver une écoute, des conseils ou un soutien émotionnel, parfois au cœur de la nuit et sans en parler à leurs proches. Si ces outils peuvent sembler rassurants et accessibles, ils ne sont pas conçus pour remplacer un accompagnement humain ou médical et peuvent présenter des risques en situation de détresse.