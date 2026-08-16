MALAISE DES JEUNES
16 août 2026
Comment assurer la sécurité de nos ados quand ils se tournent vers les chatbots d'IA pour y chercher un soutien émotionnel
De plus en plus d’adolescents se tournent vers les chatbots d’IA pour trouver une écoute, des conseils ou un soutien émotionnel, parfois au cœur de la nuit et sans en parler à leurs proches. Si ces outils peuvent sembler rassurants et accessibles, ils ne sont pas conçus pour remplacer un accompagnement humain ou médical et peuvent présenter des risques en situation de détresse.
8 min de lecture
Yael Dvir est professeure de psychiatrie et de sciences du comportement au sein de l'UMass Chan Medical School.
Megan Kelly est professeure de psychiatrie à l'UMass Chan Medical School.
Phoebe S. Moore est professeure agrégée de psychiatrie et de sciences du comportement au sein de l'UMass Chan Medical School.
Populaires
Yael Dvir est professeure de psychiatrie et de sciences du comportement au sein de l'UMass Chan Medical School.
Megan Kelly est professeure de psychiatrie à l'UMass Chan Medical School.
Phoebe S. Moore est professeure agrégée de psychiatrie et de sciences du comportement au sein de l'UMass Chan Medical School.