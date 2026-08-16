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Une jeune femme dans un café de Pékin, en train de présenter son petit ami virtuel sur Wantalk, un chatbot d'intelligence artificielle créé par la société technologique chinoise Baidu.
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MALAISE DES JEUNES

16 août 2026

Comment assurer la sécurité de nos ados quand ils se tournent vers les chatbots d'IA pour y chercher un soutien émotionnel

De plus en plus d’adolescents se tournent vers les chatbots d’IA pour trouver une écoute, des conseils ou un soutien émotionnel, parfois au cœur de la nuit et sans en parler à leurs proches. Si ces outils peuvent sembler rassurants et accessibles, ils ne sont pas conçus pour remplacer un accompagnement humain ou médical et peuvent présenter des risques en situation de détresse.

Photo of Yael Dvir
Photo of Megan Kelly
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MOTS-CLES

santé mentale , adolescentes , Parents , nouvelles technologies , enfants , risques , dangers , réconfort , détresse psychologique , Intelligence Artificielle , recherche , Étude

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Yael Dvir

Yael Dvir est professeure de psychiatrie et de sciences du comportement au sein de l'UMass Chan Medical School.

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Megan Kelly

Megan Kelly est professeure de psychiatrie à l'UMass Chan Medical School.

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Phoebe S. Moore

Phoebe S. Moore est professeure agrégée de psychiatrie et de sciences du comportement au sein de l'UMass Chan Medical School.

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