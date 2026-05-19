ATLANTI-CULTURE

19 mai 2026

"Clôture de l’amour" : comment rendre petit et laid ce qui était magnifique

De : Pascal Rambert Durée : 2 h Mise en scène : Pascal Rambert Avec : Audrey Bonnet et Stanislas Nordey Théâtre de l’Atelier 1 place Charles Dulin 75018 PARIS 01 46 06 49 24