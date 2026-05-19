ATLANTI-CULTURE
19 mai 2026
"Clôture de l’amour" : comment rendre petit et laid ce qui était magnifique
De : Pascal Rambert Durée : 2 h Mise en scène : Pascal Rambert Avec : Audrey Bonnet et Stanislas Nordey Théâtre de l’Atelier 1 place Charles Dulin 75018 PARIS 01 46 06 49 24
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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