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Des personnes traversent le pont Jubilee, sur le front de mer de Marina Bay à Singapour, le 21 novembre 2025.
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TECHNOLOGIE DE POINTE

24 juin 2026

Climatisation du futur : les secrets du modèle singapourien pour rafraîchir nos villes

Face à l'augmentation des vagues de chaleur urbaines, multiplier les climatiseurs individuels crée un cercle vicieux thermodynamique destructeur. Pour briser cette dynamique sans sacrifier le confort, Singapour a transformé son sous-sol en laboratoire thermique à coups de milliards d'investissements. Réseaux de froid industriels, jumeaux numériques et urbanisme végétal : plongée au cœur de la stratégie de la cité-État et de sa difficile transposition dans les métropoles françaises.

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MOTS-CLES

climatisation , Singapour , Marina Bay , dérèglement climatique , chaleur urbaine , canicule

THEMATIQUES

Climat
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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