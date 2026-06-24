TECHNOLOGIE DE POINTE

24 juin 2026

Climatisation du futur : les secrets du modèle singapourien pour rafraîchir nos villes

Face à l'augmentation des vagues de chaleur urbaines, multiplier les climatiseurs individuels crée un cercle vicieux thermodynamique destructeur. Pour briser cette dynamique sans sacrifier le confort, Singapour a transformé son sous-sol en laboratoire thermique à coups de milliards d'investissements. Réseaux de froid industriels, jumeaux numériques et urbanisme végétal : plongée au cœur de la stratégie de la cité-État et de sa difficile transposition dans les métropoles françaises.