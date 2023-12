Classement Pisa : ces autres causes majeures de l’échec scolaire contre lesquelles l’école ne peut pas grand chose

Emmanuel Macron en visite d'une classe à Marseille, le 2 septembre 2021

Atlantico : Dans quelle mesure l'école fait-elle face à des enfants potentiellement mal éduqués, qui ne respectent pas l'autorité des professeurs ou qui ont du mal à gérer la frustration ? Est-ce vraiment à la société de reconnaître la qualité des enfants ou à eux de la démontrer ?

Luc Rouban : La perte d’autorité des professeurs vient de trois phénomènes conjugués. Le premier tient à l’irruption dans le rapport entre les professeurs et les élèves de tierces parties comme les parents d’élèves qui interviennent souvent dans la relation pédagogique, très souvent pour prendre la défense de leurs enfants face aux enseignants. Cela débouche même sur des agressions orales voire physiques. Le second phénomène tient à ce que la perte d’autorité des professeurs s’inscrit dans une perte d’autorité générale des institutions. La peur des mauvaises notes allait autrefois de pair avec la peur du gendarme. Or ce dernier ne fait plus trop peur comme les émeutes très violentes menées par des mineurs en juillet 2023 a pu venir le démontrer. Mais le phénomène le plus grave est le troisième. L’école n’est plus le lieu d’apprentissage central de la société et de ses normes, du droit et des droits comme des obligations citoyennes. La concurrence des réseaux et des sites Internet, qui transforment souvent les jeunes en consommateurs ou en pâte à modeler idéologique, a multiplié les sources d’information sans les hiérarchiser, créant un bruit de fond permanent dans lequel la parole du maître devient inaudible si ce n’est dérisoire. La déstructuration des savoirs produit une confusion permanente entre opinion ou croyances d’un côté et, de l’autre, connaissances scientifiques, historiques, etc. Tout vaut tout et n’importe quoi dans un marché de l’information complètement dérégulé. Rien à voir avec ce que vivait encore l’écolier des années 1960. Et seuls celles et ceux qui bénéficient d’un encadrement familial peuvent encore organiser de manière rationnelle ce flux d’informations contradictoires. La qualité des enfants ne peut s’exprimer que dans un cadre normatif. L’anarchie informationnelle n’a fait que renforcer les fractures sociales.

Jean-Pierre Obin : On observe aujourd’hui ce que j'appellerai une crise de l’éducation. Elle ne touche pas seulement les parents, mais aussi les maîtres. C’est la même idéologie qui préside tant à l'éducation familiale qu’à l’éducation scolaire. Pour la comprendre, il faut en revenir à la première de Emile, de Jean-Jacques Rousseau qui dit : “Tout est bien sortant des mains de l’auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l’homme”. Autrement dit, l’enfant naît naturellement bon et la société est corruptrice de l’enfant. Il faut donc le protéger de celle-ci, qui est potentiellement dangereuse pour lui. Les premiers dangers, pour l’enfant, viennent de la mère, des parents et ensuite de ses enseignants. Il faut donc abolir l’autorité des parents sur les enfants, abolir l’autorité des maîtres sur les enfants. Ce n’est pas exactement ce qu’entendait Rousseau à l’époque, mais c’est clairement ce qui a été compris et ce qui est promu par cette éducation nouvelle.

Depuis le début du XXIème siècle, sur la base de cette traduction de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau en des termes plus opérationnels, naît une nouvelle tendance pédagogique et éducative : l’éducation nouvelle. C’est elle qui promeut l’idée que l’autorité, en matière éducative, est une construction idéologique tout aussi perverse que l’autorité en matière de relations sociales, comme l’autorité du patron sur l’ouvrier, de l’homme sur la femme, du maître sur l’esclave. Toutes ces formes d’autorités vont être contestées et progressivement abolies. Dans la foulée, il va également falloir abolir l’autorité des adultes sur les enfants. C’est toujours dans cette optique là que l’on s’inscrit aujourd’hui. Il s’agit d’une idéologie qui se refuse à imposer quoique ce soit aux élèves, qui veut faire découvrir les choses autrement. Il faut donc présenter aux enfants des situations-problèmes, qui découvriront d’eux mêmes les solutions et les cheminements cognitifs, sans intervention du maître.

Nous faisons face à une idéologie aujourd’hui dominante, qui nous a poussé à la suppression du cadre éducatif, qui était pourtant plus propice à l’apprentissage. Je repense à une image assez parlante qui illustre assez bien mon propos : celle de la rivière qui s’écoule. Sans berges solides pour encadrer son cours, elle se répand partout et forme un marécage. Avec, elle poursuit sa route jusqu’à la mer. Le cadre est nécessaire pour que l’enfant s’élève, qu’il grandisse et qu’il apprenne. Il a besoin d’un certain nombre de règles, qu’il doit apprendre et apprendre à respecter. En abolissant ce cadre – ou, à tout le moins, en le rendant plus mou – on fragilise sa construction. Bien sûr, qui dit règles dit également sanctions, faute de quoi la règle ne saurait être tangible. Il faut que l’enfant observe une réaction directe selon qu’il respecte ou non la règle. Mais l’idée même d’une sanction est aujourd’hui dépeinte comme perverse et on lui a cherché des substituts. C’est là, me semble-t-il, que nous sommes entrés dans quelque chose qui abolissait le cadre éducatif. Et c’est clairement ce qui distingue l’école française des autres écoles du monde.

L’école française est une école où la discipline n’est pas respectée, où le maître et les enseignants passent une partie non négligeable de leur temps à tâcher de se faire respecter… sans pour autant comprendre la nature même de leur autorité. Cette conquête de la discipline fait perdre un temps d’enseignement précieux. A cet égard, toutefois, je n’opposerai pas nécessairement les maîtres et les parents (quand bien même il n’est pas rare de voir les seconds se plaindre du peu de sanction qu’exercent les premiers et inversement). La responsabilité, il me semble, est partagée.

La difficulté à gérer la frustration, que vous évoquez, est l’un des effets de cette abolition de l’autorité. C’est un mal beaucoup plus contemporain, cependant, qui émane notamment des réseaux sociaux et de l’avènement d’internet, qui à fait basculer l’ensemble de la société dans une ère de l’immédiateté où tout peut être obtenu immédiatement. Ou tout, en somme, est devenu facile. Ce culte de l’immédiateté fait perdre la valeur qu’avait la notion de temps passé à apprendre ; alors même que l’apprentissage – c’est-à-dire l’art de la pédagogie – repose sur la répétition. Bien sûr, il faut aussi évoquer l’influence de l’individualisme contemporain et le culte qui est voué à l’authenticité associée à l’individu. La société est alors perçue comme une contrainte dans la recherche et le développement de cette authenticité.

Dans quelle mesure les récents résultats de l'enquête PISA traduisent l'évolution des valeurs "effort" et "travail" ? Faut-il penser qu'elles sont moins importantes, que nous vivons désormais dans une société trop confortable, trop subventionnée, décorrélée des efforts réalisés par les individus ?

Jean-Pierre Obin : Il est difficile d’observer, sur la base des seules enquêtes PISA, une spécificité française sur ce constat. C’est une réalité qui ne touche pas que la France mais qui joue sur le contexte occidental, qui concerne l’ensemble de nos sociétés puisqu’elles sont confrontées à des évolutions semblables. Personnellement, l’analyse que je fais de la spécificité française, en matière d’éducation et des résultats aux enquêtes PISA, ne se situe pas sur ce point. Ainsi que j’ai déjà pu le dire dans vos colonnes, ce qui distingue la France d’autres nations, c’est qu’elle reproduit beaucoup plus les inégalités sociales. C’est le pays européen dans lequel la corrélation entre origines sociales ainsi que socio-culturelles des élèves et résultats scolaires est la plus grande. La corrélation est manifeste.

En somme, l’école française est celle qui fait réussir ceux qui, de toute façon, auraient réussi sans elle. C’est pourquoi je suis partisan du retour à l’hétérogénéité et l’ethnicité sociale à l’école. Il s’agit d’un important facteur de réussite scolaire, qui a été largement étudié. Un grand nombre de chercheurs, dirigés par Choukri Ben Ayed, ont ainsi montré qu’en France, les enfants scolarisés dans les Yvelines réussissent nettement moins que ceux scolarisés dans la Loire, car c’est dans les Yvelines que les inégalités spatio-territoriales sont les plus grandes. L'hétérogénéité des classes favorise la performance moyenne des élèves. En fait, la performance des plus faibles est améliorée sans dégrader la performance des plus forts. Cela résulte d’un effet locomotive assez simple à comprendre : les plus forts entraînent le reste de la classe, sous réserve de faire preuve de la bonne pédagogie, ce qui profite aux plus défavorisés et tend à motiver les meilleurs élèves.

Luc Rouban : Il faut faire attention à ce point. Les enquêtes que l’on a pu mener dans le cadre du Baromètre de confiance politique du Cevipof montrent que la valeur travail est toujours très fortement défendue notamment par les jeunes, contrairement aux idées reçues. En revanche, et c’est là où le bât blesse en France, le diplôme reste incontournable pour réussir. Les générations les plus récentes lui accordent bien plus d’importance et de poids social que la génération des « boomers ». Autrement dit, sans diplôme, on échoue. Il existe donc une surévaluation du diplôme dans la société française, source de beaucoup de frustration : si l’on rate, par exemple, les concours des grandes écoles, il n’existe pas de seconde chance, seulement des voies plus modestes et moins bien considérées autant par la société que par le marché du travail. Donc, le problème n’est pas que la société soit devenue trop confortable et permette de réussir sans effort. C’est tout le contraire, nous ne sommes plus dans l’après mai 68. Le problème vient plutôt de la résignation : « de toute façon, je n’y arriverai pas » ou bien « je vais me faire avoir, après tant d’années d’efforts, je ne serai pas reconnu(e) ». Or il faut bien comprendre que l’évolution démographique fait que ces réflexions désabusées touchent en particulier de nombreux jeunes issus de l’immigration qui voient assez vite que l’intégration ne marche pas sauf pour une petite minorité d’entre eux. La tentation alors est très grande d’abandonner l’école ou bien de se laisser séduire par des modèles alternatifs qu’ils soient religieux ou criminels.

L'école peut-elle, à elle seule, lutter contre tous les facteurs d'échecs scolaires ?

Jean-Pierre Obin : Il va de soi que l’école n’est pas toute puissante. Elle ne peut pas lutter, à elle seule, contre l’ensemble des facteurs d’échecs scolaires. Nous avons évoqué les inégalités, dont la réduction repose mécaniquement sur les politiques d’aménagement du territoire, la politique de la ville. L’école sur-ségrègue, mais cela signifie qu’elle ne fait qu’ajouter de la ségrégation à la ségrégation. Le premier facteur de ségrégation, rappelons-le, c’est l’habitat. Malheureusement, les politiques de transport scolaire montrent vite leurs limites, aussi on ne peut s’appuyer que sur elles.

L’école ne peut pas non plus remédier seule à la crise de l’éducation ; d’autant que ce n’est pas elle qui produit l’idéologie responsable de cette situation. Celle-ci s’est insinuée dans toute la société. D’aucuns disent parfois qu’il y a eu un retour, dans les années 1990-2000, de l’autorité en France. Pourtant, la polémique entre éducation ouverte et éducation stricte continue de vivre et permet à certains d’écrire des livres ; quand ils ne critiquent pas ces derniers. Cet été encore, France Inter s’est illustrée en la matière, en s’attaquant à l’ouvrage d’une psychologue prônant le retour de l’autorité dans l’éducation. Le problème, me semble-t-il, est d’autant plus difficile à appréhender que nous avons laissé les choses se déliter depuis plusieurs décennies, déjà.

Quelle projection dans l’avenir avec une génération qui n’a pas acquis le savoir nécessaire ? Quelles répercussions pour la société ?

Luc Rouban : Les conséquences sont catastrophiques. La République repose sur des citoyens éclairés, éduqués, capables de comprendre qu’on attend d’eux un engagement social, de solidarité mais aussi de dévouement à la chose publique. L’échange politique républicain implique qu’en contrepartie des services publics et des soins reçus pendant sa jeunesse on sache consacrer une partie de son effort aux autres par un investissement personnel. C’était d’ailleurs la logique du service militaire, stupidement supprimé par Jacques Chirac. L’ignorance ne produit pas seulement des émissions télévisées débiles ou des polémiques infâmes sur les réseaux sociaux, elle conduit au repli sur soi, à l’isolement et à l’absence de compréhension et donc d’empathie. On connaît l’enchaînement : les ignorants deviennent violents parce qu’ils ont peur d’un monde qu’ils ne comprennent pas. On a sous les yeux les résultats de plusieurs décennies de délabrement de l’école, merci à Bourdieu qui n’a jamais compris que la culture est la seule chose qui permettait aux pauvres de compenser leur handicap social et de concurrencer à terme le pouvoir de l’argent.



Les politiques / le gouvernement prend-t-il conscience de l’ampleur du problème ?

Luc Rouban : Bonne question. C’est le mystère actuel : est-on en face de cyniques accomplis qui savent placer leurs enfants dans les écoles privées et les institutions de prestige en laissent le « peuple » à sa misère ou bien en face de dirigeants incapables de comprendre les réalités du terrain, indifférents sinon désinvoltes en ce qui concerne l’avenir du pays et se consacrant seulement à leurs carrières ? On assiste néanmoins aujourd’hui à un moment historique : la méfiance suscitée par le personnel politique atteint des sommets et s’accompagne d’une prise de conscience de leur inconscience. La porte est ouverte à des convulsions fort dangereuses.