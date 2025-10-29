Crise

Chypre du Nord, l’occupation oubliée qui jette une lumière crue sur les lâchetés européennes

Depuis un demi-siècle, la République de Chypre, membre de l’Union européenne, vit coupée en deux : au nord, une zone toujours occupée par l’armée turque depuis 1974. Tandis que Bruxelles prône le respect du droit international à Kyiv, Minsk ou Gaza, elle reste étrangement muette sur cette occupation durable au cœur même de l’Europe. Ce double standard mine la crédibilité morale de l’Union, qui ne peut prétendre défendre la souveraineté à l’étranger tout en tolérant sa violation en son sein.