Géopolitiqueil y a 1 heures
Tufan Erhurman (à gauche), nouveau dirigeant chypriote turc de la République turque autoproclamée de Chypre du Nord (RTCN) – un territoire reconnu uniquement par la Turquie – rencontre le président de l’Assemblée républicaine, Ziya Oztürkler, dans la capitale divisée, Nicosie, le 24 octobre 2025. Le territoire séparatiste du nord de Chypre a largement voté pour remplacer son dirigeant sortant, soutenu par le président turc Recep Tayyip Erdogan, ont indiqué les autorités électorales le 19 octobre. © AFP or licensors
Crise

Chypre du Nord, l’occupation oubliée qui jette une lumière crue sur les lâchetés européennes

Depuis un demi-siècle, la République de Chypre, membre de l’Union européenne, vit coupée en deux : au nord, une zone toujours occupée par l’armée turque depuis 1974. Tandis que Bruxelles prône le respect du droit international à Kyiv, Minsk ou Gaza, elle reste étrangement muette sur cette occupation durable au cœur même de l’Europe. Ce double standard mine la crédibilité morale de l’Union, qui ne peut prétendre défendre la souveraineté à l’étranger tout en tolérant sa violation en son sein.

avec Nicoletta Kouroushi
author imageNicoletta Kouroushi

Nicoletta Kouroushi est politologue et journaliste basée à Chypre. Ses travaux ont été publiés dans des revues telles que Middle East Forum, Modern Diplomacy et la Geostrategic Forecasting Corporation. Elle est titulaire d’un master en études internationales et européennes de l’Université du Pirée.

