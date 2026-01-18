©
Des élèves assistent aux cours à l'école primaire publique Vigée-Lebrun le premier jour de classe de l'année scolaire 2025-2026 après les vacances d'été à Paris, le 1er septembre 2025.
CAPACITE DE CONCENTRATION
18 janvier 2026
Chute simultanée du niveau scolaire partout dans l'OCDE : à qu(o)i la faute ?
La chute des performances scolaires observée dans l’ensemble des pays de l’OCDE relance le débat sur les causes du décrochage cognitif des jeunes générations. Exposition massive aux écrans, réseaux sociaux dopaminergiques, évolution de la parentalité, inadéquation du modèle scolaire : les explications sont multiples et s’entrecroisent.
Michael Stora est psychologue-psychanalyste, président de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines)
