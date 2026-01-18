CAPACITE DE CONCENTRATION

18 janvier 2026

Chute simultanée du niveau scolaire partout dans l'OCDE : à qu(o)i la faute ?

La chute des performances scolaires observée dans l’ensemble des pays de l’OCDE relance le débat sur les causes du décrochage cognitif des jeunes générations. Exposition massive aux écrans, réseaux sociaux dopaminergiques, évolution de la parentalité, inadéquation du modèle scolaire : les explications sont multiples et s’entrecroisent.