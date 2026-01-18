POLITIQUE
Des élèves assistent aux cours à l'école primaire publique Vigée-Lebrun le premier jour de classe de l'année scolaire 2025-2026 après les vacances d'été à Paris, le 1er septembre 2025.

©

CAPACITE DE CONCENTRATION

18 janvier 2026

Chute simultanée du niveau scolaire partout dans l'OCDE : à qu(o)i la faute ?

La chute des performances scolaires observée dans l’ensemble des pays de l’OCDE relance le débat sur les causes du décrochage cognitif des jeunes générations. Exposition massive aux écrans, réseaux sociaux dopaminergiques, évolution de la parentalité, inadéquation du modèle scolaire : les explications sont multiples et s’entrecroisent.

Photo of Michael Stora
Photo of Philippe Vernier
Michael Stora Go to Michael Stora page et Philippe Vernier Go to Philippe Vernier page

7 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Michael Stora image
Michael Stora

Michael Stora est psychologue-psychanalyste, président de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines)

Philippe Vernier image
Philippe Vernier
Philippe Vernier est Directeur de Recherche au Centre national de la recherche scientifique, et est le directeur de l’Institut des Neurosciences Paris-Saclay (CNRS Université Paris Sud).

