Baby (pas) Boom

Chute record de la natalité : le Japon face à un choc démographique pire que tout ce qui avait été imaginé

Avec 686 000 naissances en 2024, le Japon confirme un effondrement démographique plus rapide qu’anticipé, reflet d’un phénomène global qui touche désormais l’ensemble des sociétés industrialisées. En cause : le recul du désir d’enfant, le vieillissement de la population et un modèle de société de moins en moins favorable à la parentalité. Alors que la fécondité s’effondre en Asie de l’Est et décline dans de nombreux pays émergents, les projections onusiennes d’une stabilisation mondiale apparaissent de plus en plus fragiles. Et si le monde, en réalité, entrait dans une nouvelle ère : celle du déclin démographique ?