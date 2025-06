Immigration

Contrôle des étrangers en situation irrégulière : mais que pourrait faire Bruno Retailleau le jour où il aurait les mains libres ?

Alors que le ministre de l’Intérieur met en avant une hausse des expulsions et des contrôles renforcés dans les transports, certains cas emblématiques, comme celui de l’influenceur algérien Doualemn, rappellent les obstacles structurels à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Derrière les chiffres et les discours, se pose une question centrale : la France peut-elle encore agir souverainement en matière migratoire, ou son action est-elle corsetée par un empilement de normes et de jurisprudences, nationales et européennes, qui neutralisent sa capacité à protéger efficacement son territoire et ses citoyens ?