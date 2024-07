Cette vallée de la mort à laquelle est confrontée la tech de la transition climatique

Des visiteurs lors de la 8e édition du salon des startups et de l'innovation technologique Vivatech, au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, le 23 mai 2024.

Atlantico : L’accélération du changement climatique incite à repenser la manière dont les investisseurs et les banquiers financent les entreprises qui développent des technologies essentielles pour la protection de l’environnement. Comment expliquer que les secteurs qui devraient prospérer dans le cadre de la transition énergétique comme les batteries, l’hydrogène vert, l’acier « propre » ne permettent de trouver des projets de financements adaptés pour les entreprises énergétiques à forte intensité de capital et à forte intensité d’actifs ?

Alexandre Baumann : La première question à se poser pour comprendre les financeurs est : est-ce que ces entreprises pourront être rentables ? En effet, ils ne conduisent pas des philanthropies, ils espèrent financer une activité rentable qui leur permettra de récupérer leur capital et une plus-value.

S'agissant de l'hydrogène vert, la rentabilité est malheureusement extrêmement dépendante de :

la viabilité de son alternative, le vaporeformage du méthane (et donc de l'approvisionnement en gaz naturel),

la législation environnementale

du prix de l'électricité (sauf pour un procédé encore en phase d'industrialisation, la pyrogazéification/thermolyse de biomasse)

et du contexte politique. C'est notamment crucial pour les applications autour de la mobilité hydrogène, qui semblent de plus en plus vouées à l'échec et n'existent que grâce aux subventions publiques.

Il est donc très compliqué d'investir dedans parce qu'on ne peut pas prédire leur rentabilité et qu'elle est en fait très hypothétique, dépendant énormément de la conjecture politique. En outre, l'usage actuel est quasi-inexistant.

Au contraire, le marché des batteries est un marché mature de plusieurs dizaines de milliards de dollars et les investissements beaucoup plus abondants, plusieurs milliards de dollars par an.

Toutefois, le passage d'un prototype fonctionnel à une solution commerciale est long et difficile. Il y a une infinité de variables à prendre en compte: est-ce que le système marche tout le temps dans toutes les conditions ? Quelle est sa tolérance aux chocs ? Au froid ? Au chaud ? Au liquide ? A la corrosion ? Est-ce qu'il est assez petit ? Assez léger ? Est-ce qui ne risque pas de réagir avec un autre composant ? Est-ce que les ouvriers ou les machines pourront le manipuler facilement ? Combien de temps dure la charge ? Et la recharge ?

C'est aussi quelque chose de bien connu pour l'agriculture. En effet, vous avez plein de pratiques et de produits qui sont développés, notamment pour la fertilisation et la lutte anti-nuisibles. Néanmoins, la confrontation avec la réalité est une hécatombe : il y a tellement de variables en pratique qu'un essai en laboratoire ne veut pas toujours dire grand chose. Même des essais en plein champ peuvent être trompeurs en raison de la variété des conditions : les précipitations, leur fréquence, leur violence (une pluie régulière n'a pas le même impact qu'un déluge suivi d'une sécheresse), la chaleur, la survenance de tel ou tel insecte, de tel ou tel champignon, de tel ou tel nématode, de tel ou tel animal (corbeaux, sangliers ...) ... Tout varie en fonction du moment, en fonction du lieu.

Et au milieu de toute cette incertitude, il y a cette question centrale : qui paye ? Il arrive que les solutions écologiques puissent être moins chères ou qu'on puisse espérer qu'elles le deviennent : ça a été le cas pour les énergies renouvelables, qui peuvent être préférées au charbon même sans se préoccuper de leur impact carbone. Mais en général ce sont des solutions plus chères qui reposent sur un avantage réglementaire ou marketing. Est-ce que cet avantage futur est acquis ? Souvent, rien n'est moins sûr.

De nombreuses sociétés prometteuses dans le domaine des technologies vertes ne reçoivent pas suffisamment de financement et meurent sur pied, selon des informations de Bloomberg. Comment expliquer cette réalité et cette véritable vallée de la mort à laquelle est confrontée la tech dédiée à la transition climatique ?

Comme nous venons de l'expliquer, il est très difficile de passer de la bonne idée sur papier à un procédé industriel (= peut être produit à l'échelle) et commercial (a un marché et est viable financièrement).

Ainsi, une idée séduisante peut finalement échouer, tout simplement parce que le client final n'achète pas une idée, mais une solution à son problème.

Ce phénomène est particulièrement fréquent en écologie notamment en raison de la place de la politique :les politiciens sont incités à financer des innovations populaires pour donner l'impression d'agir pour la planète, même s'ils ne font que gaspiller des ressources.

Les financeurs des premiers stades de l'innovation peuvent aussi se bercer d'illusions : avoir foi dans une réglementation qui n'arrivera finalement pas ; surestimer la viabilité concrète de la solution, etc. Mais plus le projet est concret, plus ses failles sont évidentes et plus les investisseurs sont exigeants. S'il n'est pas viable, à un moment ça coince.

Il peut aussi y avoir de nombreux autres facteurs, comme le manque de dialogue entre les différents acteurs, le manque de compréhension des technologies ou encore des aspects organisationnels difficiles à percevoir de l'extérieur.

Quelles sont les solutions pour aider les entreprises innovantes à sortir de la vallée de la mort commerciale ? La nature cloisonnée des marchés financiers actuels constitue-t-elle des obstacles à la réalisation effective de la transition environnementale ? La détermination et l’ingéniosité de la part des financiers sera-t-elle la clé ?

Une piste de solution globale serait d'avoir une information plus transparente sur ces sujets, qu'on sache comment sont faites les choses en détails et que leur viabilité soit déjà analysée. Cela permettrait aux investisseurs de mieux comprendre les solutions et faciliterait le travail des entrepreneurs. Les premiers auraient davantage confiance dans les solutions vraiment prometteuses et les seconds identifieraient plus efficacement les opportunités de marché.

Cela éviterait aussi qu'on envoie des entreprises délibérément vers cette vallée de la mort. Par exemple, financer une entreprise de voiture à hydrogène, comme Hopium, était ridicule et tout le monde connaissant un peu le sujet le savait. Il y a énormément de projets qui sont lancés en dépit du bon sens pour des raisons politiques. Une meilleure information rendrait ce genre de faux semblants plus difficiles. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais lancé mon site, discoverthegreentech, mais c'est un projet très difficile.

Au-delà de ces éléments de bon sens, il me semble qu'il y a un vrai problème, notamment culturel, avec le financement de l'innovation en Europe, mais il faudrait demander à des financiers pour approfondir.

En quoi les financements sont « essentiels à la gestation réussie » de ces entreprises et pour l’avenir de la transition environnementale ? Le manque de capitaux de croissance adéquats et adaptés ne constitue-t-il pas un obstacle fondamental à la réalisation de la transition climatique ?

Proposer une alternative plus écologique à un procédé industriel est quelque chose qui demande par nature énormément d'investissements : vous devez d'abord démontrer que l'idée fonctionne sur le papier (phase expérimentale), puis qu'elle peut être produite à l'échelle (industrialisation) et ce n'est qu'après avoir trouvé votre marché et réussi à l'atteindre que vous commencerez à faire de l'argent.

S'il n'y a pas l'argent pour financer ces phases, les projets ne pourront évidemment pas se développer.