POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Les retraites sont dans le collimateur du gouvernement français. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

FRANCE 2070

9 juin 2026

Chute de la démographie : la France bien partie pour enterrer son modèle social en même temps que ses boomers

Dans les projections publiées par l’Insee ce 8 juin, le scénario montre une France en 2070 qui pourrait avoir perdu jusqu’à 3,2 millions d’habitants par rapport à 2026.

Photo of Philippe Crevel
Photo of Christophe Daunique
Photo of Jean-Pascal Beaufret
Philippe Crevel Go to Philippe Crevel page , Christophe Daunique Go to Christophe Daunique page et Jean-Pascal Beaufret Go to Jean-Pascal Beaufret page

25 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

retraites , Modèle Social , crise démographique , guerre des générations , cotisations , actifs , taux d'emploi , système par répartition , natalité , politiques familiales , immigration , chômage

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Crevel image
Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

Christophe Daunique image
Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

Jean-Pascal Beaufret image
Jean-Pascal Beaufret

Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.