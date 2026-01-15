LIBERTE RELIGIEUSE EN PERIL

15 janvier 2026

Chrétiens persécutés à travers le monde : plus de 338 millions de victimes selon le dernier indice en date

Plus de 388 millions de chrétiens vivent aujourd’hui sous une persécution élevée à extrême dans le monde. Le dernier rapport d’Open Doors dresse un constat alarmant, avec une violence particulièrement concentrée en Afrique subsaharienne et une dégradation brutale de la situation en Syrie.