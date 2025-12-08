POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Le SSMSI assure la production et la diffusion d'indicateurs statistiques mensuels et annuels sur la délinquance connue des services de police

Le SSMSI assure la production et la diffusion d'indicateurs statistiques mensuels et annuels sur la délinquance connue des services de police

© Reuters

TRICHER, ENCORE ET TOUJOURS

8 décembre 2025

Chiffrage officiel de “la délinquance” : de la triche publique, encore et toujours…?

Certes un peu technique, ce qui suit mérite étude : il révèle le sérieux et l'efficacité de l'appareil régalien. Attaquons par le bulletin mensuel (Interstats) du SSMSI (statistique publique de la sécurité intérieure).

Photo of Xavier Raufer
Xavier Raufer Go to Xavier Raufer page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Raufer image
Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

Populaires

1Vol au-dessus de l’île Longue : la défense anti-drône est un tel talon d’Achille que l’Europe ne sait même pas identifier ceux qui les pilotent
2Moins de naissances, moins d’innovation, moins de prospérité collective… : l’autre facture du crash de la natalité
3Pénurie de logements à Paris : quand l’adjoint communiste au logement d’Anne Hidalgo se félicite d’aggraver la fiscalité qui a mené au crash
4Evitement de l’impôt : ce que “Cash Investigation” ne comprend obstinément pas à la fiscalité des dividendes de Bernard Arnault
5Finances publiques : ces ordres de grandeur qui échappent TOTALEMENT aux Français (et à un bon nombre de ceux qui les représentent)
6Crise de foi démocratique : la crise politique bondit en tête des préoccupations des Français et voilà pourquoi ça traduit bien plus qu’une exaspération sur la bataille du Budget
7Charles Alloncle : “Plus j’avance dans mon mandat de député, plus je découvre à quel point l’Etat profond gouverne la France”