Charli XCX a transformé Les Hauts de Hurlevent en un chef-d'œuvre sonore gothique

Lillian Hingley est chercheuse postdoctorale et maître de conférences en littérature anglaise à l'Université d'Oxford. Outre ses cours de littérature anglophone, de l'époque romantique à nos jours, dispensés aux étudiants de premier et de deuxième cycles, elle prépare actuellement sa première monographie sur les rapports du philosophe Theodor Adorno avec les écrivains anglophones.