POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
L'actrice britannique Charli XCX pose lors d'une séance photo pour le film « The Moment », présenté dans la section Panorama de la 76e Berlinale, le premier grand festival de cinéma européen de l'année, à Berlin, le 14 février 2026.
See image caption
See copyright

ALBUM EVENEMENT

23 février 2026

Charli XCX a transformé Les Hauts de Hurlevent en un chef-d'œuvre sonore gothique

À l’occasion de la sortie du film Wuthering Heights d’Emerald Fennell en 2026, Charli XCX transforme le roman gothique d’Emily Brontë en une œuvre musicale puissante, explorant les passions, les obsessions et les paysages sonores des landes du Yorkshire.

Photo of Lillian Hingley
Lillian Hingley Go to Lillian Hingley page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

culture , Wuthering Heights , Les Hauts de Hurlevent , album , musique , Charli XCX

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Lillian Hingley image
Lillian Hingley
Docteure en littérature anglaise

Lillian Hingley est chercheuse postdoctorale et maître de conférences en littérature anglaise à l'Université d'Oxford. Outre ses cours de littérature anglophone, de l'époque romantique à nos jours, dispensés aux étudiants de premier et de deuxième cycles, elle prépare actuellement sa première monographie sur les rapports du philosophe Theodor Adorno avec les écrivains anglophones.

Populaires

1Ukraine, 4 ans après l’invasion russe : ces lignes que Poutine a fait bouger beaucoup plus vite que celle du front
2Nombre de morts à Gaza : le Hamas fait voler en éclat le narratif du génocide à travers ses PROPRES chiffres
3Alerte travail au noir : mais où sont passés les milliards de la TVA disparue ?
4Les robots humanoïdes arrivent et les politiques ne sont pas prêts du tout à la révolution qui se prépare
5Des scientifiques allemands viennent de découvrir le coût neuronal de l’addiction au smartphone et voilà leurs conclusions
6LFI, pas d’extrême gauche ? Voilà ce que ne comprennent pas les Villepin et autres idiots utiles, niais ou alliés non avoués de Jean-Luc Mélenchon
7Paul Mirabel conquiert Laury Thilleman, Rachida Dati a un chéri mystère, Emily Ratajkowski un frenchy; Albert & Charlène de Monaco se font poucaver, Liza Minelli balance tout; Rihanna se dry shampouine, Kim Kardashian s'emperruque; North West turbine sec