23 février 2026
Charli XCX a transformé Les Hauts de Hurlevent en un chef-d'œuvre sonore gothique
À l’occasion de la sortie du film Wuthering Heights d’Emerald Fennell en 2026, Charli XCX transforme le roman gothique d’Emily Brontë en une œuvre musicale puissante, explorant les passions, les obsessions et les paysages sonores des landes du Yorkshire.
Lillian Hingley est chercheuse postdoctorale et maître de conférences en littérature anglaise à l'Université d'Oxford. Outre ses cours de littérature anglophone, de l'époque romantique à nos jours, dispensés aux étudiants de premier et de deuxième cycles, elle prépare actuellement sa première monographie sur les rapports du philosophe Theodor Adorno avec les écrivains anglophones.
