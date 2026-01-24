©
Des migrants près d'une clôture de barbelés à la frontière biélorusse-polonaise, dans la région de Grodno.
Cette guerre hybride que la Biélorussie mène contre l’UE en instrumentalisant migrants et ballons de surveillance
Depuis 2021, le Bélarus mène aux frontières orientales de l’Union européenne une guerre hybride progressive. Ces tactiques relèvent d’une stratégie étatique structurée, soutenue par la Russie, visant à tester la résilience sécuritaire et politique de l’UE et de l’OTAN. Minsk exploite les zones grises du droit et de la dissuasion pour s’imposer comme un acteur subversif incontournable sur le flanc oriental européen.
Denis Cenusa est analyste politique, expert associé au Centre d'études sur l'Europe de l'Est (Lituanie) et à Expert-Grup (Moldavie).
