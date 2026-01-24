POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des migrants près d'une clôture de barbelés à la frontière biélorusse-polonaise, dans la région de Grodno.

©

Des migrants près d'une clôture de barbelés à la frontière biélorusse-polonaise, dans la région de Grodno.

STRATEGIE ETATIQUE

24 janvier 2026

Cette guerre hybride que la Biélorussie mène contre l’UE en instrumentalisant migrants et ballons de surveillance

Depuis 2021, le Bélarus mène aux frontières orientales de l’Union européenne une guerre hybride progressive. Ces tactiques relèvent d’une stratégie étatique structurée, soutenue par la Russie, visant à tester la résilience sécuritaire et politique de l’UE et de l’OTAN. Minsk exploite les zones grises du droit et de la dissuasion pour s’imposer comme un acteur subversif incontournable sur le flanc oriental européen.

Photo of Denis Cenusa
Denis Cenusa Go to Denis Cenusa page

10 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Biélorussie , Minsk , guerre hybride , guerre en ukraine , Russie , Occident , perturbations , stratégie

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
Denis Cenusa image
Denis Cenusa

Denis Cenusa est analyste politique, expert associé au Centre d'études sur l'Europe de l'Est (Lituanie) et à Expert-Grup (Moldavie).