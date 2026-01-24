STRATEGIE ETATIQUE

24 janvier 2026

Cette guerre hybride que la Biélorussie mène contre l’UE en instrumentalisant migrants et ballons de surveillance

Depuis 2021, le Bélarus mène aux frontières orientales de l’Union européenne une guerre hybride progressive. Ces tactiques relèvent d’une stratégie étatique structurée, soutenue par la Russie, visant à tester la résilience sécuritaire et politique de l’UE et de l’OTAN. Minsk exploite les zones grises du droit et de la dissuasion pour s’imposer comme un acteur subversif incontournable sur le flanc oriental européen.