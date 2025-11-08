LE SILENCE COUPABLE

8 novembre 2025

Cette déroute morale occidentale que révèle les massacres au Soudan

À Al-Fashir, au Soudan, les massacres islamistes sont si massifs que le sang est visible depuis l’espace. Et pourtant, le monde détourne le regard. Le silence de la gauche occidentale face à ce génocide révèle une cécité morale profonde : celle d’une idéologie incapable de nommer le mal lorsqu’il ne vient pas de l’Occident.