ONU au Soudan. (Image d'illustration)
© Reuters
LE SILENCE COUPABLE
8 novembre 2025
Cette déroute morale occidentale que révèle les massacres au Soudan
À Al-Fashir, au Soudan, les massacres islamistes sont si massifs que le sang est visible depuis l’espace. Et pourtant, le monde détourne le regard. Le silence de la gauche occidentale face à ce génocide révèle une cécité morale profonde : celle d’une idéologie incapable de nommer le mal lorsqu’il ne vient pas de l’Occident.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Ali Bordbar Jahantighi est un étudiant et essayiste politique germano-iranien actuellement basé à New York.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Ali Bordbar Jahantighi est un étudiant et essayiste politique germano-iranien actuellement basé à New York.