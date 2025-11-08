POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

ONU au Soudan. (Image d'illustration)

ONU au Soudan. (Image d'illustration)

© Reuters

LE SILENCE COUPABLE

8 novembre 2025

Cette déroute morale occidentale que révèle les massacres au Soudan

À Al-Fashir, au Soudan, les massacres islamistes sont si massifs que le sang est visible depuis l’espace. Et pourtant, le monde détourne le regard. Le silence de la gauche occidentale face à ce génocide révèle une cécité morale profonde : celle d’une idéologie incapable de nommer le mal lorsqu’il ne vient pas de l’Occident.

Photo of Ali Bordbar Jahantighi
Ali Bordbar Jahantighi Go to Ali Bordbar Jahantighi page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Soudan , massacre , conflits armés , ONU , Occident , colonialisme

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Ali Bordbar Jahantighi image
Ali Bordbar Jahantighi
Etudiant

Ali Bordbar Jahantighi est un étudiant et essayiste politique germano-iranien actuellement basé à New York.

Populaires

1L’Europe, cette championne auto proclamée de la transition énergétique qui fait pourtant nettement moins bien que des puissances accusées d’être des attentats à la planète
23I/ATLAS : une mystérieuse accélération de l’objet stellaire fonçant vers la Terre fait dire à un astronome de Harvard qu’il s’agit… d’extra-terrestres
3Laeticia Hallyday se sucre un milliardaire, Jennifer Aniston retape un coach; Madonna surkiffe Rosalía, Katy Perry sparatomise Orlando Bloom; Rihanna & A$AP Rocky se fourrent à Paris, Charlene frandouille à Monaco, Marlene Schiappa instaposte son 3ème
4L’Allemagne prévoit des contrôles médicaux pour tous les hommes en âge d’être appelés sous les drapeaux
5Les entreprises, grandes bénéficiaires d’un système fiscal injuste ? Tous les chiffres pour comprendre pourquoi c’est… 100% FAUX
6Dette publique : la France, future « ruine fumante », craint le patron de Bpifrance
7Shein contre “modèle” économique made in France : qui est le plus dommageable pour les Français ?