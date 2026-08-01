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Blurred backgroundLa véritable taille de l'Amérique du sud.
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WORLD IN MAPS

1 août 2026

Cette carte corrige une illusion géographique : découvrez la véritable taille de l'Amérique du Sud face au reste du monde

Notre perception des continents est largement faussée par les projections cartographiques. En superposant les contours de nombreux pays à l'échelle réelle sur l'Amérique du Sud, cette carte révèle à quel point les dimensions du continent sont souvent sous-estimées.

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Amérique du Sud , géographie , World in Maps

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The World in Maps

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