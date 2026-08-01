WORLD IN MAPS
1 août 2026
Cette carte corrige une illusion géographique : découvrez la véritable taille de l'Amérique du Sud face au reste du monde
Notre perception des continents est largement faussée par les projections cartographiques. En superposant les contours de nombreux pays à l'échelle réelle sur l'Amérique du Sud, cette carte révèle à quel point les dimensions du continent sont souvent sous-estimées.
1 min de lecture
MOTS-CLESAmérique du Sud , géographie , World in Maps
THEMATIQUESCulture
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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