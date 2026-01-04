©
Cette photo montre une vue générale du parc mondial de glace de Harbin, dans la province du Heilongjiang, au nord-est de la Chine, le 17 décembre 2025.
PRATIQUES ANCESTRALES
4 janvier 2026
Cet universitaire a grandi dans la ville la plus froide au monde sans chauffage central et voilà les leçons qu’il en a tirées
Grandir à Harbin, la ville la plus froide du monde, sans chauffage central, a marqué la vie et la réflexion de Yangang Xing. Aujourd’hui professeur associé en architecture au Royaume-Uni, il partage les leçons tirées des méthodes traditionnelles chinoises pour se chauffer efficacement, comme le lit surélevé « kang », et explique comment ces pratiques ancestrales pourraient inspirer des solutions durables face aux coûts énergétiques et au changement climatique.
Yangang Xing est professeur associé à l'École d'architecture, de design et d'environnement bâti de l'Université Nottingham Trent.
