OUBLIES

27 novembre 2025

Ces volcans dont vous n’avez probablement jamais entendu parler… et qui représentent pourtant un super danger pour la planète

Les volcans les plus dangereux ne sont pas toujours les plus célèbres. Dans le monde, des édifices à peine surveillés, parfois endormis depuis des millénaires, se réveillent régulièrement avec des effets capables de bouleverser le climat, les récoltes et des régions entières.