ESPRIT DE LOVE ACTUALLY ES-TU LA ?

20 décembre 2025

Ces pubs qui exploitent l’esprit de Noël pour nous pousser à dépenser (encore) plus

À l’approche de Noël, les publicités puisent dans la nostalgie collective, de Love Actually au Bon Gros Géant, pour activer notre besoin de lien… et stimuler la consommation.