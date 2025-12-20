POLITIQUE
L’acteur britannique Hugh Grant (à gauche) et l’actrice allemande Heike Makatsch sourient en posant lors d’un photocall destiné à promouvoir le nouveau film Love Actually, du réalisateur Richard Curtis, dans un hôtel de Rome, le 28 octobre 2003. (Image d'illustration)

©

ESPRIT DE LOVE ACTUALLY ES-TU LA ?

20 décembre 2025

Ces pubs qui exploitent l’esprit de Noël pour nous pousser à dépenser (encore) plus

À l’approche de Noël, les publicités puisent dans la nostalgie collective, de Love Actually au Bon Gros Géant, pour activer notre besoin de lien… et stimuler la consommation.

4 min de lecture

Michal Chmiel

Maître de conférences en psychologie, Royal Holloway, Université de Londres

