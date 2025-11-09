INFLUENCE DU MODELE CHINOIS

9 novembre 2025

Ces pratiques autoritaires que la Chine n’hésite pas à exporter au-delà de ses frontières

La Chine ne se contente pas de défendre son modèle politique à l’intérieur de ses frontières : elle adapte et diffuse ses pratiques autoritaires à l’étranger, les présentant comme des solutions pragmatiques aux crises politiques et sociales. Au Kirghizistan comme au Kazakhstan, le régime chinois a montré qu’il sait moduler son approche selon le contexte, normalisant l’autocratie et légitimant la répression comme gage de stabilité.