Le président chinois Xi Jinping prononce un discours lors d'une visite dans la ville de Bruges le 1er avril 2014, dernière étape d'une tournée inaugurale en Europe.

© YVES LOGGHE / AFP

INFLUENCE DU MODELE CHINOIS

9 novembre 2025

Ces pratiques autoritaires que la Chine n’hésite pas à exporter au-delà de ses frontières

La Chine ne se contente pas de défendre son modèle politique à l’intérieur de ses frontières : elle adapte et diffuse ses pratiques autoritaires à l’étranger, les présentant comme des solutions pragmatiques aux crises politiques et sociales. Au Kirghizistan comme au Kazakhstan, le régime chinois a montré qu’il sait moduler son approche selon le contexte, normalisant l’autocratie et légitimant la répression comme gage de stabilité.

Giulia Sciorati est chercheuse associée en relations internationales à la London School of Economics and Political Science.

