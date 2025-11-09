Le président chinois Xi Jinping prononce un discours lors d'une visite dans la ville de Bruges le 1er avril 2014, dernière étape d'une tournée inaugurale en Europe.
Ces pratiques autoritaires que la Chine n’hésite pas à exporter au-delà de ses frontières
La Chine ne se contente pas de défendre son modèle politique à l’intérieur de ses frontières : elle adapte et diffuse ses pratiques autoritaires à l’étranger, les présentant comme des solutions pragmatiques aux crises politiques et sociales. Au Kirghizistan comme au Kazakhstan, le régime chinois a montré qu’il sait moduler son approche selon le contexte, normalisant l’autocratie et légitimant la répression comme gage de stabilité.
Giulia Sciorati est chercheuse associée en relations internationales à la London School of Economics and Political Science.
