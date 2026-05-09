CYBERCRIMINALITE

9 mai 2026

Ces pilleurs de données personnelles qui piègent les entreprises et les géants de la Tech en se faisant passer pour la police

L’usurpation d’identité des forces de l’ordre dans les échanges avec les plateformes révèle les fragilités d’un Internet où la confiance repose encore sur des mécanismes facilement imitables. Entre failles techniques, urgence opérationnelle et explosion du doxing, cette affaire met en lumière les difficultés croissantes des États et des entreprises à sécuriser l’identité numérique et la protection des données personnelles.