POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Police. (Image d'illustration)
See image caption

CYBERCRIMINALITE

9 mai 2026

Ces pilleurs de données personnelles qui piègent les entreprises et les géants de la Tech en se faisant passer pour la police

L’usurpation d’identité des forces de l’ordre dans les échanges avec les plateformes révèle les fragilités d’un Internet où la confiance repose encore sur des mécanismes facilement imitables. Entre failles techniques, urgence opérationnelle et explosion du doxing, cette affaire met en lumière les difficultés croissantes des États et des entreprises à sécuriser l’identité numérique et la protection des données personnelles.

Photo of Benoît Grunemwald
Benoît Grunemwald Go to Benoît Grunemwald page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

nouveau monde , nouvelles technologies , faux policiers , usurpation d'identité , escroqueries , Intelligence Artificielle , doxing , OSINT

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunemwald image
Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

Populaires

1Réchauffement climatique : le GIEC revoit ses prévisions à la baisse et voilà ce que cela signifie vraiment
2Manque de sincérité dans les comptes publics : le rapport sur les retraites qui met les points sur les i
3Bienvenue dans l’ère du techno-féodalisme : les patrons d’OpenAI et Anthropic publient leur vision (perturbante...) du futur
4Chute des niveaux scolaires : la double malédiction infligée par la pédagogie progressiste aux enfants français
5Du Conseil d’Etat à la Banque de France : radioscopie politique d’une vague de nominations au sommet de l’Etat
6Confiscations de biens pour délit d’opinion : quand la droite se fourvoie dans une injustifiable dérive liberticide
7Le dernier tabou : pourquoi la France refuse encore de condamner le communisme comme idéologie criminelle