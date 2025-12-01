POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Au milieu du XXe siècle, un bouleversement majeur s’est produit au sein du Parti républicain.

Au milieu du XXe siècle, un bouleversement majeur s’est produit au sein du Parti républicain.

© Reuters

HERITAGE

1 décembre 2025

Ces penseurs républicains qui continuent à façonner le conservatisme américain contre vents et influenceurs

L'héritage concurrent de Barry Goldwater et de William F. Buckley continue de façonner le discours politique américain, mais la relation entre leurs conservatismes est plus complexe qu'on ne le laisse généralement entendre.

Photo of Sven R Larson
Sven R Larson Go to Sven R Larson page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Etats-Unis , Donald Trump , conservateurs , Républicains , influenceurs

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Sven R Larson image
Sven R Larson

Sven R Larson, docteur en économie, est rédacteur économique pour le European Conservative, où il publie régulièrement des analyses des économies européenne et américaine. Il a travaillé comme économiste pour des groupes de réflexion et comme conseiller pour des campagnes politiques. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages universitaires. Ses écrits se concentrent sur l'État-providence, sur la manière dont il provoque la stagnation économique et sur les réformes nécessaires pour réduire l'impact négatif d'un gouvernement pléthorique. Sur Twitter, il est @S_R_Larson.

Populaires

1Recherche ingénieurs désespérément : ces compétences qui manquent cruellement à la France pour optimiser sa transition énergétique
2Malédiction des enfants gâtés : quand l’Occident oublie les rudes défis surmontés sur le chemin de la prospérité
3Benoît Perrin (Contribuables Associés) : "Les Français entre ras-le-bol fiscal et déni de déficits"
4Delphine Ernotte et la désinformation : petite expérience sémantique avec l’intelligence artificielle
5Entreprises ou immobilier : l'héritage des baby-boomers a déjà commencé à être transmis... dans une large impréparation
6Retraites : l’usure biomédicale, cette piste pour sortir du casse-tête de la pénibilité
7Les Français en pleine schizophrénie économique ? Moral dans les chaussettes et dépenses soutenues