ILLUSION
11 mai 2026
Ces pays que Bruxelles cajole et ceux qu’elle rudoie… sans aucun vrai rationnel économique
2,2 % de croissance en Espagne, 0,6 % en Allemagne, 0,9 % en France : les chiffres de la BCE semblent désigner un grand gagnant européen. Sauf que derrière la performance espagnole se cache une réalité moins flatteuse et plus... diplomatique. Décryptage.
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Daniel Lacalle est gestionnaire de fonds et économiste. Il est l’auteur de plusieurs livres à succès : Freedom or Equality (2020), Escape from the Central Bank Trap (2017), The Energy World Is Flat (2015) et Life in the Financial Markets (2014). Titulaire d’un doctorat, il est également professeur d’économie à l’IE Business School de Madrid.
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Daniel Lacalle est gestionnaire de fonds et économiste. Il est l’auteur de plusieurs livres à succès : Freedom or Equality (2020), Escape from the Central Bank Trap (2017), The Energy World Is Flat (2015) et Life in the Financial Markets (2014). Titulaire d’un doctorat, il est également professeur d’économie à l’IE Business School de Madrid.