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Pedro Sanchez et le président américain Donald Trump se serrent la main lors de la cérémonie de bienvenue au Sommet de paix de Gaza à Charm el-Cheikh, le 13 octobre 2025.
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ILLUSION

11 mai 2026

Ces pays que Bruxelles cajole et ceux qu’elle rudoie… sans aucun vrai rationnel économique

2,2 % de croissance en Espagne, 0,6 % en Allemagne, 0,9 % en France : les chiffres de la BCE semblent désigner un grand gagnant européen. Sauf que derrière la performance espagnole se cache une réalité moins flatteuse et plus... diplomatique. Décryptage.

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MOTS-CLES

Economie , Union Européenne , Allemagne , Espagne , croissance , Pacte de stabilité , zone euros , déficit , tourisme , industrie

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Daniel Lacalle
Economiste

Daniel Lacalle est gestionnaire de fonds et économiste. Il est l’auteur de plusieurs livres à succès : Freedom or Equality (2020), Escape from the Central Bank Trap (2017), The Energy World Is Flat (2015) et Life in the Financial Markets (2014). Titulaire d’un doctorat, il est également professeur d’économie à l’IE Business School de Madrid.