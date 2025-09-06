Made in... ?

Ces marques américaines qui taillent des croupières au luxe français en ayant choisi une stratégie totalement différente

Avec +55 % pour Coach et +29 % pour Ralph Lauren en 2025, les marques américaines tirent leur épingle du jeu sur le segment du luxe accessible, porté par le consommateur américain et une communication agile. Face à elles, les maisons françaises misent toujours sur l’ultra-luxe, mais souffrent dans le luxe aspirationnel, notamment en Chine, où la prudence des classes moyennes fragilise Kering et, dans une moindre mesure, LVMH. Entre rareté maîtrisée et premiumisation, la bataille du luxe oppose désormais deux modèles aux stratégies opposées.