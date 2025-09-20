Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Internationalil y a 2 heures
Cette photo prise le 3 septembre 2025 et diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA montre le président russe Vladimir Poutine, le dirigeant chinois Xi Jinping et le leader nord-coréen Kim Jong-un lors du défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur la place Tiananmen à Pékin.
Ces faiblesses que la Chine cache soigneusement derrière ses démonstrations de force

La Chine a impressionné le monde entier avec une parade militaire grandiose, marquant le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon, le 3 septembre. Mais derrière cette démonstration de force, Pékin tente-t-il de dissimuler des fragilités internes ? Entre ralentissement économique, instabilité sociale, isolement diplomatique de l’Occident et ambitions stratégiques sur Taïwan, la puissance affichée par Xi Jinping masque-t-elle un édifice plus fragile qu’il n’y paraît ?

avec Dov Zerah
author imageDov Zerah

Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.

Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.

 

Ces faiblesses que la Chine cache soigneusement derrière ses démonstrations de force

