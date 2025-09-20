Internationalil y a 2 heures
Parade militaire
Ces faiblesses que la Chine cache soigneusement derrière ses démonstrations de force
La Chine a impressionné le monde entier avec une parade militaire grandiose, marquant le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon, le 3 septembre. Mais derrière cette démonstration de force, Pékin tente-t-il de dissimuler des fragilités internes ? Entre ralentissement économique, instabilité sociale, isolement diplomatique de l’Occident et ambitions stratégiques sur Taïwan, la puissance affichée par Xi Jinping masque-t-elle un édifice plus fragile qu’il n’y paraît ?