Le président américain Donald Trump aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, du président français Emmanuel Macron, du secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte et de la Première ministre italienne Giorgia Meloni, à la Maison Blanche à Washington.

SE DISSOUDRE A GAUCHE, SE RAIDIR A DROITE

1 février 2026

Ces deux tentations mortifères auxquelles fait face l’Occident

Entre l’autodénigrement paralysant et la crispation identitaire illibérale, l’Occident semble pris au piège de ses propres contradictions. Héritier d’un modèle politique sans équivalent historique, il doute pourtant de sa légitimité au point d’en faire un problème moral.

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Ruimy est professionnel des relations institutionnelles et analyste de la vie publique.

