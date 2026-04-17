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Jeux d'argent (image d'illustration).
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PLAISIR INTEMPOREL

17 avril 2026

Ces dés vieux de 12 000 ans qui permettent aux archéologues de retracer l'histoire des jeux

Les humains ont toujours été joueurs, mais pendant une grande partie de notre histoire, le jeu a laissé peu de traces. Une nouvelle découverte permet à la recherche d'entrevoir comment nos ancêtres lointains se laissaient happer par le démon du jeu de hasard.

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MOTS-CLES

Archéologie , histoire , jeux , hasard , dés , Humanité

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
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Aris Politopoulos
Archéologue

Aris Politopoulos est maître de conférences en archéologie et politique culturelle à la faculté d'archéologie. Ses recherches portent sur l'archéologie et les jeux vidéo, l'archéologie du jeu, les jeux de société antiques, l'archéologie de la Méditerranée orientale et l'archéologie radicale.

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Angus Mol
Archéologue

Professeur associé d'archéologie, Université de Leiden

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Walter Crist
Archéologue

Walter Crist est un archéologue de l'université de Leiden, spécialiste des jeux antiques. Ses recherches portent plus particulièrement sur les jeux de l'âge du bronze en Méditerranée orientale, notamment à Chypre et en Égypte.