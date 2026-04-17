PLAISIR INTEMPOREL

17 avril 2026

Ces dés vieux de 12 000 ans qui permettent aux archéologues de retracer l'histoire des jeux

Les humains ont toujours été joueurs, mais pendant une grande partie de notre histoire, le jeu a laissé peu de traces. Une nouvelle découverte permet à la recherche d'entrevoir comment nos ancêtres lointains se laissaient happer par le démon du jeu de hasard.