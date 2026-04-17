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17 avril 2026
Ces dés vieux de 12 000 ans qui permettent aux archéologues de retracer l'histoire des jeux
Les humains ont toujours été joueurs, mais pendant une grande partie de notre histoire, le jeu a laissé peu de traces. Une nouvelle découverte permet à la recherche d'entrevoir comment nos ancêtres lointains se laissaient happer par le démon du jeu de hasard.
4 min de lecture
MOTS-CLESArchéologie , histoire , jeux , hasard , dés , Humanité
THEMATIQUESHistoire
Aris Politopoulos est maître de conférences en archéologie et politique culturelle à la faculté d'archéologie. Ses recherches portent sur l'archéologie et les jeux vidéo, l'archéologie du jeu, les jeux de société antiques, l'archéologie de la Méditerranée orientale et l'archéologie radicale.
Professeur associé d'archéologie, Université de Leiden
Walter Crist est un archéologue de l'université de Leiden, spécialiste des jeux antiques. Ses recherches portent plus particulièrement sur les jeux de l'âge du bronze en Méditerranée orientale, notamment à Chypre et en Égypte.
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Aris Politopoulos est maître de conférences en archéologie et politique culturelle à la faculté d'archéologie. Ses recherches portent sur l'archéologie et les jeux vidéo, l'archéologie du jeu, les jeux de société antiques, l'archéologie de la Méditerranée orientale et l'archéologie radicale.
Professeur associé d'archéologie, Université de Leiden
Walter Crist est un archéologue de l'université de Leiden, spécialiste des jeux antiques. Ses recherches portent plus particulièrement sur les jeux de l'âge du bronze en Méditerranée orientale, notamment à Chypre et en Égypte.