Médicaments (image d'illustration) © Loic VENANCE / AFP
Ces centaines des médicaments que nous sommes devenus incapables de produire sans la Chine

Dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales, la question des dépendances économiques et industrielles s'intensifie progressivement, et notamment celle de l'Occident envers la Chine sur la question des produits pharmaceutiques. Alors que cette industrie a très largement été délocalisée dans l'empire du milieu, l'Europe se retrouve fortement tributaire de l'approvisionnement chinois en médicaments ou actifs chimiques de base. Et pendant ce temps, la recherche chinoise s'envole. Décryptage.

avec Julien PillotetSamuel Ouaknine
author imageJulien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

author imageSamuel Ouaknine

Samuel Ouaknine est docteur en pharmacie et directeur du laboratoire HT26

