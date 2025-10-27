Géopolitiqueil y a 5 heures
Dépendance stratégique
Ces centaines des médicaments que nous sommes devenus incapables de produire sans la Chine
Dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales, la question des dépendances économiques et industrielles s'intensifie progressivement, et notamment celle de l'Occident envers la Chine sur la question des produits pharmaceutiques. Alors que cette industrie a très largement été délocalisée dans l'empire du milieu, l'Europe se retrouve fortement tributaire de l'approvisionnement chinois en médicaments ou actifs chimiques de base. Et pendant ce temps, la recherche chinoise s'envole. Décryptage.