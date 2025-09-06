Demandeurs d’asile

Ces Américains fuyant Trump… à qui l’Europe claque la porte au nez

Des artistes transgenres aux universitaires privés de financements, certains citoyens américains cherchent désormais refuge en Europe, dénonçant un climat jugé hostile depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Des demandes d’asile inédites, souvent rejetées, qui interrogent : s’agit-il de véritables persécutions ou d’un exil idéologique face à un pays où la majorité soutient les réformes conservatrices ?