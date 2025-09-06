Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 30 août au 5 septembre

Internationalil y a 1 heures
Le drapeau américain à l'envers. (Image d'illustration)
Le drapeau américain à l'envers. (Image d'illustration) © Reuters
Demandeurs d’asile

Ces Américains fuyant Trump… à qui l’Europe claque la porte au nez

Des artistes transgenres aux universitaires privés de financements, certains citoyens américains cherchent désormais refuge en Europe, dénonçant un climat jugé hostile depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Des demandes d’asile inédites, souvent rejetées, qui interrogent : s’agit-il de véritables persécutions ou d’un exil idéologique face à un pays où la majorité soutient les réformes conservatrices ?

avec Lauren Smith
author imageLauren Smith

Lauren Smith est chroniqueuse à Londres pour europeanconservative.com

Voir la bio »

Ces Américains fuyant Trump… à qui l’Europe claque la porte au nez

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Société