Y PENSER SOUVENT, EN PARLER LE MOINS POSSIBLE

9 février 2026

Ces ailes que Sébastien Lecornu se sent discrètement pousser pour 2027…

Dans un entretien à la presse régionale dominicale, Sébastien Lecornu a détaillé avec assurance son plan d’action gouvernemental pour les mois à venir (une loi d’urgence agricole, trois lois comportant 50 mesures de simplification et de clarification pour les collectivités locales, la réforme de l’Aide Médicale d’Etat et du traitement des titres de séjour, la programmation pluriannuelle pour l’énergie avec la création de six nouveaux EPR), montrant ainsi qu’il dispose d’une large autonomie d’action. Il a aussi affirmé qu’il n’est pas candidat à l’élection présidentielle.

Anita Hausser

A PROPOS DES AUTEURS
Anita Hausser image
Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 

