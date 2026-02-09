Y PENSER SOUVENT, EN PARLER LE MOINS POSSIBLE

9 février 2026

Ces ailes que Sébastien Lecornu se sent discrètement pousser pour 2027…

Dans un entretien à la presse régionale dominicale, Sébastien Lecornu a détaillé avec assurance son plan d’action gouvernemental pour les mois à venir (une loi d’urgence agricole, trois lois comportant 50 mesures de simplification et de clarification pour les collectivités locales, la réforme de l’Aide Médicale d’Etat et du traitement des titres de séjour, la programmation pluriannuelle pour l’énergie avec la création de six nouveaux EPR), montrant ainsi qu’il dispose d’une large autonomie d’action. Il a aussi affirmé qu’il n’est pas candidat à l’élection présidentielle.