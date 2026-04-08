Cerveau à vendre : le vertige de la marchandisation des données neuronales

Alberto Rinaldi est maître de conférences en droit et intelligence artificielle à la faculté de droit de l'université de Lund, en Suède. Ses recherches portent sur les interactions entre le droit et les technologies de rupture émergentes, et plus particulièrement sur l'intelligence artificielle, les neurotechnologies et les biotechnologies dans les domaines de la guerre, de la défense et du maintien de l'ordre.