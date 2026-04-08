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En vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, les signaux cérébraux pourraient potentiellement être considérés comme des données biométriques ou de santé, bénéficiant ainsi d'une protection renforcée.
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NEURODONNEES

8 avril 2026

Cerveau à vendre : le vertige de la marchandisation des données neuronales

Votre historique de navigation, votre géolocalisation, vos préférences politiques. Depuis des années, les entreprises technologiques exploitent les données personnelles pour en tirer profit. Aujourd'hui, un nouveau domaine, bien plus intime, s'ouvre à nous : les signaux électriques produits par notre cerveau.

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MOTS-CLES

cerveau , données personnelles , données neuronales , Neurodonnées , Emotiv

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Alberto Rinaldi

Alberto Rinaldi est maître de conférences en droit et intelligence artificielle à la faculté de droit de l'université de Lund, en Suède. Ses recherches portent sur les interactions entre le droit et les technologies de rupture émergentes, et plus particulièrement sur l'intelligence artificielle, les neurotechnologies et les biotechnologies dans les domaines de la guerre, de la défense et du maintien de l'ordre.

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Johan Mårtensson

Johan Mårtensson s'intéresse à la façon dont le cerveau évolue et s'adapte à l'apprentissage. Ses travaux sont principalement longitudinaux et combinent des batteries de tests cognitifs et l'imagerie par résonance magnétique.

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