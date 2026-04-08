NEURODONNEES
8 avril 2026
Cerveau à vendre : le vertige de la marchandisation des données neuronales
Votre historique de navigation, votre géolocalisation, vos préférences politiques. Depuis des années, les entreprises technologiques exploitent les données personnelles pour en tirer profit. Aujourd'hui, un nouveau domaine, bien plus intime, s'ouvre à nous : les signaux électriques produits par notre cerveau.
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THEMATIQUESTech & IA
Alberto Rinaldi est maître de conférences en droit et intelligence artificielle à la faculté de droit de l'université de Lund, en Suède. Ses recherches portent sur les interactions entre le droit et les technologies de rupture émergentes, et plus particulièrement sur l'intelligence artificielle, les neurotechnologies et les biotechnologies dans les domaines de la guerre, de la défense et du maintien de l'ordre.
Johan Mårtensson s'intéresse à la façon dont le cerveau évolue et s'adapte à l'apprentissage. Ses travaux sont principalement longitudinaux et combinent des batteries de tests cognitifs et l'imagerie par résonance magnétique.
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