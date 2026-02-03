PROFILS PSYCHOLOGIQUES

3 février 2026

Certains d’entre nous gagnent en confiance en réfléchissant bien avant d'agir, d'autres perdent leurs moyens, ​​selon une nouvelle étude

Réfléchir à ses décisions est souvent présenté comme une vertu. Mais cette introspection n’a pas les mêmes effets pour tout le monde. Une nouvelle étude montre que, selon le profil psychologique et le genre, prendre du recul peut soit renforcer la confiance en soi, soit au contraire l’éroder.