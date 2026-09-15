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ATLANTI'CULTURE

15 septembre 2026

Celle qui sait, de Riley Sager

Un face à face captivant entre apparence et vérité

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Culture Tops

MOTS-CLES

culture , Riley Sager , Verso Le Seuil , Dominique Haas

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 