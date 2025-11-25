Céline Gréco, cette médecin passée par l’aide sociale à l’enfance qui part en guerre contre les défaillances françaises

Céline Gréco, cheffe du service de la douleur et des soins palliatifs de l'hôpital Necker (AP-HP), pose à l'hôpital Necker à Paris le 7 janvier 2025. Victime de violences conjugales pendant dix ans avant d'être secourue par l'ancien Ddass, Céline Gréco s'efforce de faire en sorte que les enfants placés ne soient plus « les grands oubliés de la République »