POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Céline Gréco, cheffe du service de la douleur et des soins palliatifs de l'hôpital Necker (AP-HP), pose à l'hôpital Necker à Paris le 7 janvier 2025. Victime de violences conjugales pendant dix ans avant d'être secourue par l'ancien Ddass, Céline Gréco s'efforce de faire en sorte que les enfants placés ne soient plus « les grands oubliés de la République »

Céline Gréco, cheffe du service de la douleur et des soins palliatifs de l'hôpital Necker (AP-HP), pose à l'hôpital Necker à Paris le 7 janvier 2025. Victime de violences conjugales pendant dix ans avant d'être secourue par l'ancien Ddass, Céline Gréco s'efforce de faire en sorte que les enfants placés ne soient plus « les grands oubliés de la République »

© AFP or licensors

PROBLEME OUBLIE

25 novembre 2025

Céline Gréco, cette médecin passée par l’aide sociale à l’enfance qui part en guerre contre les défaillances françaises

Céline Gréco, Prix Coup de Cœur du Prix de la Femme d’Influence 2025, dont Atlantico est partenaire, alerte sur la réalité des violences faites aux enfants.

Photo of Céline Gréco
Céline Gréco Go to Céline Gréco page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Céline Gréco image
Céline Gréco

Céline Gréco, chef du service de la douleur et des soins palliatifs de l'hôpital Necker (AP-HP). Elle a reçu le Prix coup de cœur du prix de la femme d’influence 2025 dont Atlantico est partenaire.

Populaires

1Mêmes causes (non traitées), mêmes effets : les prix du diesel repartent à la hausse en raison de l’impéritie européenne sur le raffinage
2Compromissions avec l’islamisme : LFI attaque brutalement les journalistes qui les dérangent
3Opération vérité : quand Elon Musk fait trembler le monde des trolls, des faux comptes et des influenceurs agents de l’étranger
4Vers un retour du voyage aérien supersonique deux décennies après le dernier vol du Concorde ?
5“Le modèle de croissance européen est mort” : mais qui est prêt à écouter Christine Lagarde ?
6Quand les criminels du dark web trahissent leurs origines par des détails linguistiques
7Les mouvements patronaux lancent une campagne contre le déni de réalité et l’aveuglement des partis de gauche