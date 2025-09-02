Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
ATLANTICO LITTERATI

Cécile Guilbert, cette « grande française»

« Comment penser la mort ? La mort de ceux que nous aimons tant, puis la nôtre ? » s’interroge Cécile Guibert dans ce nouvel ouvrage, nous conviant à visiter sa mythologie : l’amour, les morts, l’Inde et les livres. « Feux sacrés » pourrait se résumer ainsi : « apprendre à renaître pour mieux vivre. » (cf.Grasset) Lectrice de Jack Kerouac, Cécile Guilbert en a la profondeur et "sans la moindre chance de faire semblant", elle engage dans « Feux sacrés »- son meilleur livre -un « combat méditatif et poétique contre la solitude ». Sublime.

avec Annick Geille
author imageAnnick Geille

Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié onze romans et obtenu entre autres le Prix du Premier Roman et le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels Playboy-France, Pariscope et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, AG dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis sept ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».

