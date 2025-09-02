Cultureil y a 5 heures
ATLANTICO LITTERATI
Cécile Guilbert, cette « grande française»
« Comment penser la mort ? La mort de ceux que nous aimons tant, puis la nôtre ? » s’interroge Cécile Guibert dans ce nouvel ouvrage, nous conviant à visiter sa mythologie : l’amour, les morts, l’Inde et les livres. « Feux sacrés » pourrait se résumer ainsi : « apprendre à renaître pour mieux vivre. » (cf.Grasset) Lectrice de Jack Kerouac, Cécile Guilbert en a la profondeur et "sans la moindre chance de faire semblant", elle engage dans « Feux sacrés »- son meilleur livre -un « combat méditatif et poétique contre la solitude ». Sublime.