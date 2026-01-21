©
Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion. (Image d'illustration)
LE TEMPS DU SILENCE
21 janvier 2026
Ce retentissant silence du Kremlin face aux tempêtes géopolitiques du début 2026
La chute de Nicolás Maduro et les saisies américaines de pétroliers auraient dû provoquer une riposte verbale immédiate du Kremlin. Il n’en a rien été. Le silence de Vladimir Poutine fissure le récit d’une Russie protectrice de ses alliés et révèle les limites concrètes de la promesse multipolaire qu’elle revendique.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Andrey Pertsev est journaliste et correspondant spécial de Meduza.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Andrey Pertsev est journaliste et correspondant spécial de Meduza.