Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion. (Image d'illustration)

LE TEMPS DU SILENCE

21 janvier 2026

Ce retentissant silence du Kremlin face aux tempêtes géopolitiques du début 2026

La chute de Nicolás Maduro et les saisies américaines de pétroliers auraient dû provoquer une riposte verbale immédiate du Kremlin. Il n’en a rien été. Le silence de Vladimir Poutine fissure le récit d’une Russie protectrice de ses alliés et révèle les limites concrètes de la promesse multipolaire qu’elle revendique.

Photo of Andrey Pertsev
Andrey Pertsev Go to Andrey Pertsev page

6 min de lecture

0:00min
100%

Andrey Pertsev image
Andrey Pertsev

Andrey Pertsev est journaliste et correspondant spécial de Meduza.

