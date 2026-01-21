LE TEMPS DU SILENCE

21 janvier 2026

Ce retentissant silence du Kremlin face aux tempêtes géopolitiques du début 2026

La chute de Nicolás Maduro et les saisies américaines de pétroliers auraient dû provoquer une riposte verbale immédiate du Kremlin. Il n’en a rien été. Le silence de Vladimir Poutine fissure le récit d’une Russie protectrice de ses alliés et révèle les limites concrètes de la promesse multipolaire qu’elle revendique.