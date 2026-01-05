TOUS CONCERNES

5 janvier 2026

Ce qu’il faut savoir sur la procrastination et la structure de votre cerveau à l’heure des bonnes résolutions

La plupart d'entre nous l'avons déjà vécu : une échéance approche, la tâche est parfaitement réalisable, et pourtant, au lieu de nous y mettre, nous nous sentons soudain obligés de ranger un tiroir ou de réorganiser les applications de notre téléphone. La procrastination semble irrationnelle vue de l'extérieur, mais elle est tenace de l'intérieur.