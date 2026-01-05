©
Les réactions à la colère sur le lieu de travail peuvent être fortes, mais elles ne sont pas toujours efficaces.
TOUS CONCERNES
5 janvier 2026
Ce qu’il faut savoir sur la procrastination et la structure de votre cerveau à l’heure des bonnes résolutions
La plupart d'entre nous l'avons déjà vécu : une échéance approche, la tâche est parfaitement réalisable, et pourtant, au lieu de nous y mettre, nous nous sentons soudain obligés de ranger un tiroir ou de réorganiser les applications de notre téléphone. La procrastination semble irrationnelle vue de l'extérieur, mais elle est tenace de l'intérieur.
5 min de lecture
La carrière de chercheuse et scientifique d'Annemieke Apergis-Schoute a débuté avec son projet de recherche de premier cycle au Centre des sciences neurales de l'Université de New York, où elle a étudié comment les rats apprennent à reconnaître la menace en utilisant des paradigmes comportementaux, l'électrophysiologie et l'anatomie dans le laboratoire du professeur Joseph LeDoux.
Populaires
