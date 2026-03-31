ANALYSE

31 mars 2026

Voilà ce qui se joue vraiment quand Marine Tondelier se fait accuser de racisme par le maire LFI de La Courneuve

Après avoir défendu le nouveau maire insoumis de Sarcelles, Bassi Konaté, affirmant qu’il avait été la cible de propos racistes de la part de l’ancien maire PS de Sarcelles, Marine Tondelier a été attaquée par le nouvel édile de La Courneuve, Aly Diouara. "Dans pas longtemps, on parlera de ton racisme Marine", a lancé ce dernier.